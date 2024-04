Поділитись:













Скопійовано



Колишній сценарист Dragon Age, письменник Девід Гейдер одного разу вже публічно заявляв, що йому не подобається ідея кіноадаптацій ігор BioWare. На тлі успіху серіалу Fallout він підтвердив, що його думка не змінилася. Про це Гейдер написав на своїй сторінці в X (Twitter).

Відповідаючи на питання які ще відеоігри сценарист би хотіли побачити у вигляді телевізійних серіалів, Гейдер зазначив, що не проти побачити адаптації Disco Elysium або ж Banishers: Ghosts of New Eden від Don't Nod. Однак у випадку з Dragon Age або Baldur's Gate йому здається, що сеттинг цих ігор сам по собі мало відрізняється від інших фентезі-світів, які всі вже бачили, тому результат був би невтішним.

"Гадаю, усі очікують, що я скажу Dragon Age, але це була б жахлива ідея. Я хочу побачити Disco Elysium у стилі Девіда Лінча (на кислоті). Або, може, Вигнанці", - написав Гейдер.

У коментарях він пояснив свою думку.

"Якщо забрати з Dragon Age інтерактивний елемент, ви залишитеся з досить стандартною фентезі-історією. Щоб дістатися до всіх тих речей, які роблять цей сеттинг унікальним, вам доведеться копнути дуже глибоко. Це можна реалізувати, проте звичайної середньостатистичної адаптації буде недостатньо", - заявив письменник.

Так само як і з Dragon Age, Гейдеру складно уявити серіал за Baldur's Gate, який міг би показати щось, чого глядачі ще не бачили в жанрі фентезі.

На думку Гейдера, така ж сама проблема чекає й на спроби екранізувати серію ігор Mass Effect. Він додав, що адаптація Halo від Paramount запросто могла б бути серіалом за Mass Effect.

Гейдер також зізнався, що навіть не дивився анімаційний фільм Dragon Age: Dawn of the Seeker та недавній мультсеріал Dragon Age: Absolution. Він не брав участі в їхньому створенні та навіть не знав про нього заздалегідь, попри те, що за часів Dawn of the Seeker він ще працював провідним сценаристом серії.

Як повідомлялося раніше, напередодні премія Британської Академії у галузі відеоігор BAFTA Games Awards 2024 відзначила кращі ігри за останній рік. Тріумфатором церемонії стала фентезійна RPG за франшизою D&D Baldur's Gate 3, як отримала п'ять нагород, включно з головною - "Найкраща гра".