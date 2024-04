Поділитись:













Премія Британської Академії у галузі відеоігор BAFTA Games Awards 2024 відзначила кращі ігри за останній рік. Тріумфатором церемонії стала фентезійна RPG за франшизою D&D Baldur's Gate 3, як отримала п'ять нагород, включно з головною - "Найкраща гра", повідомляють Українські Новини з посиланням на BAFTA.

Пригодницька гра Dave the Diver отримала нагороду за геймдизайн, а Hi-Fi RUSH перемогла в категорії "Найкраща анімація". Наджі Джетер, який виконав роль Майлза Моралеса в Marvel's Spider-Man 2, був відзначений нагородою за свій акторський перфоманс.

Польська студія CDPR вперше отримала нагороду на заході Британської академії кінематографічного та телевізійного мистецтва. Команда отримала статуетку за підтримку та розвиток Cyberpunk 2077, для якої у 2023 році вийшло сюжетне доповнення та два великих оновлення з контентом.

По дві премії дісталося хорору Alan Wake 2 від Remedy, головоломці Viewfinder та платформеру Super Mario Bros. Wonder. Екшен-адвенчура The Legends of Zelda: Tears of the Kingdom тим часом взяла приз за технічні досягнення.

Повний перелік переможців BAFTA Games Awards 2024 виглядає наступним чином:

Найкраща гра – Baldur's Gate 3

Найкраща гра від британських розробників – Viewfinder

Найкраща дебютна гра – Venba

Найкраща гра, що оновлюється – Cyberpunk 2077

Найкраща сімейна гра – Super Mario Bros. Wonder

Приз "Ігри за межею розваги" – Tchia

Найкраща анімація – Hi-Fi RUSH

Приз за художні досягнення – Alan Wake 2

Приз за досягнення в галузі звуку – Alan Wake 2

Найкращий геймдизайн – Dave the Diver

Найкращий мультиплеєр – Super Mario Bros. Wonder

Найкраща музика – Baldur's Gate 3

Найкраща оповідь – Baldur's Gate 3

Найкраща гра за оригінальною франшизою – Viewfinder

Найкращий виконавець головної ролі – Наджі Джетер - Майлз Моралес у Marvel's Spider-Man 2

Найкращий виконавець ролі другого плану – Ендрю Вінкотт - Рафаель у Baldur's Gate 3

Приз за технічні досягнення – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Вибір аудиторії (EE Game of the Year) – Baldur's Gate 3.

Як повідомлялося раніше, на церемонії вручення найпрестижнішої премії у галузі відеоігор The Game Awards 2023, яку часто називають відеоігровим Оскаром, Baldur's Gate 3 також була визнана грою року.