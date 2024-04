Речник армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що з Ірану було запущено понад 200 ракет і БПЛА (дронів), пише ABC News.

"Група протиповітряної оборони Армії оборони Ізраїлю успішно перехопила більшість запусків ракет класу "земля-земля" з Ірану за допомогою системи протиповітряної оборони Arrow разом зі стратегічними союзниками Ізраїлю, перш ніж цілі перетнули територію Ізраїлю. Було виявлено невелику кількість влучень, у тому числі на базу ЦАХАЛ на півдні Ізраїлю, де було завдано незначних пошкоджень інфраструктурі", - йдеться у повідомленні ЦАХАЛ.

Американський президент Джо Байден заявив, що США допомогли Ізраїлю знищити майже всі безпілотники та ракети.

"За вказівкою президента (США Джо – ред.) Байдена сили США на Близькому Сході 13 квітня перехопили десятки ракет і БПЛА, які прямували до Ізраїлю, запущених з Ірану, Іраку, Сирії та Ємену...Ми не прагнемо конфлікту з Іраном, але ми без вагань діятимемо, щоб захистити наші сили та підтримати захист Ізраїлю", - сказав голова Пентагону Ллойд Остін.

Глава Пентагону також закликав Іран негайно припинити будь-які подальші напади, у тому числі з боку своїх маріонеткових сил, та знизити напруженість.

