Відповідне повідомлення Габріелюс опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі X (раніше Twitter).

Глава зовнішньополітичного відомства Литви опублікував архівну фотографію, на якій зображено американський бомбардувальник B-24 Liberator у небі над одним із міст Німеччини під час Другої світової війни.

"Під час Другої світової війни союзники бомбили нафтосховища нацистської Німеччини як високопріоритетну військову ціль. Ось такий твіт", — написав Габріелюс.

In WWII the Allies bombed Nazi Germany's oil depots as a high priority military target. That's the tweet. pic.twitter.com/nFjKEbsbLp