Поділитись:













Скопійовано



Американська актриса Дженніфер Гарнер зіграє головну роль у різдвяній комедії "Місіс Клаус" (Mrs. Claus) для стрімінг-сервісу Netflix. Про це повідомляє видання Deadline.

Сценарієм стрічки займеться Леа Маккендрік ("Магістр образотворчих мистецтв"), а Різ Візерспун стане одним із продюсерів. До цього Візерспун продюсувала серіал "Останнє, що він сказав мені" (The Last Thing He Told Me), де також головну роль зіграла Дженніфер Гарнер.

Сюжет майбутньої комедії не розкривається. Судячи з назви, історія буде зав'язана на місіс Клаус - дружині Санта Клауса.

До цього стало відомо, що Дженніфер Гарнер повернеться в другому сезоні "Останнє, що він сказав мені". Також нещодавно з'являлися повідомлення, що акторка зіграє в картині Fruitcake разом із Полом Волтером Гаузером. Також очікується, що у Дженніфер Гарнер буде камео в кінокоміксі "Дедпул і Росомаха" (Deadpool & Wolverine), де вона знову зіграє Електру.

Як повідомлялося раніше, зірка бойовиків Арнольд Шварценеггер приєднався до касту різдвяної комедії The Man With The Bag (Чоловік з мішком), в якій також залучений Алан Річсон ("Таємниці Смолвіля"). Зйомки стрічки заплановані на кінець цього року, а її постановкою займеться Адам Шенкман ("Поспішай кохати", "Весільний переполох") за сценарієм Аллана Райса ("Життя Гарлі").