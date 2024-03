Поділитись:













Сили ППО знищили 18 повітряних цілей, якими російські окупанти атакували Україну в ніч на 31 березня. Про це йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗСУ.

Так, повідомляється, що російські окупанти атакували 14-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс (район пусків Саратовська обл. – рф.), 11-ма ударними БпЛА типу Shahed (райони пусків Приморсько-Ахтарськ – рф, Крим), балістичною ракетою "Іскандер-М" (Крим) та керованою авіаційною ракетою Х-59 (ТОТ Запорізької обл.)

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою було знищено 18 повітряних цілей: 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 9 ударних БпЛА Shahed-136/131.

Інфографіка: Telegram/Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Як повідомляли Українські Новини, речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що країна-агресорка Росія намагається максимально атакувати українську критичну інфраструктуру, ТЕС, ГЕС та різні сховища. Окупанти вдалися до таких атак не взимку, як очікувалось, а навесні. Їхня ціль - дестабілізація суспільно-політичної обстановки всередині нашої країни.