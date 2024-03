Поділитись:













Скопійовано



В ніч на 29 березня противник завдав потужного ракетно–авіаційного удару по об’єктах паливно–енергетичного сектору України, застосувавши різні типи ракет та ударні БпЛА. Оборонці неба знешкодили 84 повітряні цілі з 99. Про це йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗСУ.

Так, російська окупаційна армія застосувала 99 засобів ураження:

60 ударних БпЛА типу Shahed–136/131 (район пусків Приморсько–Ахтарськ, Курська область – РФ);

3 аеробалістичні ракети Х–47М2 "Кинджал" (із трьох винищувачів МіГ–31К – Рязанська область – РФ);

2 балістичні ракети "Іскандер–М" (ТОТ Крим);

9 керованих авіаційних ракет Х–59 (із дев’яти літаків Су–34 – Бєлгородська область);

4 крилаті ракети "Іскандер–К" (Курська область – РФ);

21 крилата ракета Х–101/Х–555 (із одинадцяти стратегічних бомбардувальників Ту–95МС – Енгельс – РФ).

До відбиття ракетно–авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 84 повітряні цілі:

58 ударних БпЛА типу Shahed–136/131;

17 крилатих ракет Х–101/Х–555;

5 керованих авіаційних ракет Х–59;

4 крилаті ракети "Іскандер–К".

Інфографіка: Telegram/Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Як повідомляли Українські Новини, раніше речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш пояснив, що зменшення російськими окупантами інтервалів між масованими ракетними обстрілами України пов'язане з постійною зміною тактики ворога та його намаганнями знайти слабкі шпарини в українській протиповітряній обороні.