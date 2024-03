PlayStation назвали ігри, які у квітні отримають підписники PS Plus

В рамках платної підписки на сервіс PS Plus від PlayStation у березні геймери отримають три гри, а саме Immortals of Aveum, Minecraft Legends, Skul: The Hero Slayer. Ігри будуть доступні вже з 2 квітня, повідомляють Українські Новини з посиланням на PS Blog.

"Вибухніть магією, пориньте у (блокову) фентезійну пригоду та врятуйте своїх братів-демонів з квітневою лінійкою щомісячних ігор для PlayStation Plus. Безсмертні з Авеума, Minecraft Legends, Skul: The Hero Slayer будуть доступні для користувачів PlayStation Plus з вівторка, 2 квітня", - повідомили в Sony.

Українські Новини зробили більш докладний огляд кожної з запропонованих ігор.

Immortals of Aveum | PS5

Imortals of Aveum — це шутер від першої особи 2023 року, розроблений Ascendant Studios і виданий Electronic Arts. Гра була випущена для PlayStation 5, Windows та Xbox Series X/S. Це доволі свіжий реліз, адже прем'єра відбулася 22 серпня 2023 року.

Immortals of Aveum, як би це дивно не звучало для шутера, зона, вільна від зброї. У гри замість неї використовується магія. У грі є близько 25 заклинань, починаючи від наступальної та закінчуючи захисною магією, які поділяються на червоні, сині та зелені типи. Крім того, у грі є дерево талантів з більш ніж 80 вузлами, що дозволяє експериментувати з білдами. Несподіване зіткнення традиційного фентезійного пригодницького жанру з витонченим FPS-екшеном, Immortals of Aveum може похвалитися тим, що це не чергова онлайн-pvp гра, вона суто однокористувацька.

На звичайній складності гру можна пройти за 12-16 годин, тоді як повне проходження на найвищій складності вимагає приблизно 25 годин ігрового часу.

Розробка гри коштувала близько $85 мільйонів доларів, а на маркетинг/дистрибуцію EA витратила $40 мільйонів доларів.

У PS Store гра вартує 2399 гривень за стандартне видання.

Minecraft Legends

"Minecraft Legends" розгортаються у всесвіті "Minecraft" під час вторгнення піглінів, свиноподібних гуманоїдних істот з Потойбічного виміру (Пустоти). Коли Пустота поширює свою корупцію Поверхнім світом, великий герой, роль якого й доводиться виконувати гравцю, приносить свій прапор, щоб врятувати наземний світ та об’єднати його мешканців, щоб допомогти захистити свій дім.

Minecraft Legends тем можна назвати свіжим релізом, адже екшен-стратегія в реальному часі з'явилася у 2023 році. Дія гри розгортається у Minecraft Overworld, землеподібному вимірі, наповненому різноманітними біомами та природними ресурсами, який наразі перебуває під атакою орд піглінів. У Overworld є дружні села, ворожі аванпости піглінів та Колодязь Долі (точка спавну гравця та центр швидкого переміщення). Подібно до Minecraft, Overworld генерується процедурно, що призводить до створення унікального світу для кожного проходження гри.

Гравці збирають ресурси, щоб будувати захисні споруди, покращувати будівлі та викликати війська. Гравець може використовувати зібрані ресурси для будівництва будівель та поліпшення Колодязя Долі. Його покращення відкриває більш досконалі будівлі та війська.

Minecraft Legends отримала "змішані або середні" відгуки від гравців. Критики загалом визнали гру веселою, але повторюваною та позбавленою глибини. Minecraft Legends хвалили за її художній стиль, механіку збору ресурсів та геймплей будівництва баз. Критикам також сподобалися багатокористувацький кооперативний та PvP режими. Деякі рецензенти критикували гру за брак стратегічної глибини, слабкий ШІ та нудний геймплей.

У PS Store гра вартує 1199 гривень за стандартне видання та 1499 гривень за Deluxe. У PS Plus буде представлено стандартне.

Skul: The Hero Slayer

Skul: The Hero Slayer — це гра-платформер у стилі roguelike 2021 року, розроблена SouthPAW Games і видана Neowiz.

У грі гравці керують скелетом на ім'я Скул, який намагається врятувати демонів від їхніх ворогів, героїв. Гравець може знімати голову Скула, щоб отримати різні черепи, які надають нові бойові здібності на випадково згенерованих рівнях. Скул може рубати ворогів своєю Кісткою, ухилятися від атак та кидати череп, щоб завдати шкоди ворогам або телепортуватися туди, де він приземлився. Також головний герой може екіпірувати до двох голів одночасно та перемикатися між ними під час бою.

Усі рівні у грі генеруються процедурно та мають боса в кінці кожних трьох етапів. В кінці кожного рівня Скул може вибирати між двома дверима, які мають різний вміст всередині. Рівні можуть містити новий череп, золото, крамниці або зону притулку, де Скул може витратити золото в обмін на бали здоров'я або корисні предмети.

Гра отримала загалом схвальні відгуки як від преси, так і від гравців. Гру порівнюють з Dead Cells та The Legend of Zelda: Majora's Mask, відмічаючи різноманітність стилів проходження, але водночас критикуючи босів гри за повторюваність.

Попри нішовість, станом на грудень 2023 року, за даними студії-розробника, продано понад 2 мільйони копій гри.

У PS Store гра вартує 549 гривень.

Окрім трьох ігор у квітні окремий бонус чекає на підписників, які грають в Overwatch 2. Гравці отримають безплатний легендарний костюм бджоляра Sigma, легендарний костюм в стилі ар-деко Symmetra, сім епічних скінів та п'ять пропусків рівня Battle Pass. Все це можна буде отримати незалежно від того, чи грали користувач раніше в Overwatch 2, чи встановив вперше.

Як повідомлялося раніше, у березні підписники PS Plus отримали чотири гри, а саме EA Sports F1 23, Sifu, Hello Neighbor 2 та Destiny 2: Witch Queen.