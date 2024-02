PlayStation назвали ігри, які у березні отримають підписники PS Plus

PlayStation назвали ігри, які у березні отримають підписники PS Plus. Фото: PS Blog

PlayStation назвали ігри, які у березні отримають підписники PS Plus. Фото: PS Blog

Поділитись:













Скопійовано



В рамках платної підписки на сервіс PS Plus від PlayStation у березні геймери отримають чотири ігри, а саме EA Sports F1 23, Sifu, Hello Neighbor 2 та Destiny 2: Witch Queen. Ігри будуть доступні вже з 5 березня, повідомляють Українські Новини з посиланням на PS Blog.

"Щомісячні ігри PlayStation Plus у березні включають гоночний симулятор у вигляді EA Sports F1 23, файтінг з бойовими мистецтвами з Sifu, шматочок стелс-жахів у Hello Neighbor 2 та науково-фантастичний екшен у Destiny 2: Witch Queen. Усі чотири ігри будуть доступні для членів PlayStation Plus з вівторка 5 березня", - зазначили у PlayStation.

Українські Новини зробили більш докладний огляд кожної з ігор.

EA Sports F1 23

Формула-1 є давньою та традиційною франшизою від EA Sports, яка добре відома фанатам жанру. F1 23 — це вже шістнадцята гоночна відеогра серії, яка розроблена Codemasters. Одним з головних її переваг перед конкурентами є той факт, що розробники мають офіційну ліцензію від організаторів Формули-1 та Формули-2, тобто можуть відображати реальні події, реальні турніри, команди та учасників.

Окремих гравців може зацікавити той факт, що F1 23 має сюжетний режим Braking Point 2, дія якого розгортається у сезонах 2022 та 2023 років. У центрі сюжету - нова команда Konnersport Butler Global Racing Team, яка нещодавно приєдналася до гоночної сітки. Ейден Джексон (який канонічно виступав у Braking Point на Alfa Romeo Racing) та Девон Батлер, які повернулися з першої Braking Point, стають напарниками в цій новій команді. У цьому сюжетному режимі з'являється вундеркінд Формули-2 Келлі Майєр, яка мріє потрапити в найпрестижнішу одномісну категорію автоспорту після перемоги в чемпіонаті Формули-2 з командою Trident, ставши першою жінкою, яка здобула цей титул. Вона також є сестрою Батлера. Відомо, що команда сценаристів співпрацювала з триразовим чемпіоном серії W гонщиком Williams Джеймі Чедвіком, щоб втілити історію Майєр в життя.

Гра отримала доволі високі оцінки та схвальні відгуки як від преси, так і від гравців.

Sifu

Sifu — це гра Beat 'em Up з видом від третьої особи, розроблена та опублікована французькою студією Sloclap у 2022 році. Гравець керує бійцем ушу, який б'ється з різними супротивниками. У пролозі гравець може вибрати стать персонажа, тож протагоніст може бути як чоловіком, так і жінкою.

Гра має цікаву механіку: щоразу, коли персонаж помирає в грі, він містичним чином воскресає на тому місці, але стає старшим на рік або кілька. З віком удари героя стають потужнішими, але в нього стає менше очок здоров'я. Через кожні десять років життя одна монета в амулеті розсипається на порох - якщо герой досягне віку 70 років і вичерпає всі монети, він не зможе воскреснути після чергової смерті, що означає остаточний програш.

Деякі гравці Sifu скаржаться на те, що гра надскладна. Оглядач IGN Майкл Солцман назвав дизайн гри "абсолютно безкомпромісним", зазначаючи, що Sifu багато вимагає від гравця, і навчитися грати в неї нелегко, але все ж таки визнав Sifu однією з найбільш вражаючих beat 'em up-ігор, у які він коли-небудь грав...

Розробники повідомили, що через кілька днів після старту продажів було продано понад 500 тис. копій.За перші три тижні продажів загальний тираж гри перевищив 1 мільйон копій.

Hello Neighbor 2

Hello Neighbor 2 ("Привіт, Сусід 2") - відеогра в жанрі пригод, розроблена компанією російською компанією Dynamic Pixels. Реліз гри відбувся 6 грудня 2022 року для Windows, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One.

Гравець бере на себе роль журналіста на ім'я Квентін, який розслідує таємницю зниклих дітей. Основною особливістю гри є штучний інтелект, який більш розвинений ніж у попередній частині.

Згідно з сюжетом, Квентін приїжджає в маленьке містечко Рейвен Брукс (Воронячі Струмки) та стає свідком того, як містер Пітерсон жорстоко поводиться зі своїм сином. Квентін робить кілька знімків бійки між ними, а потім здає батька поліції, після чого починають розгортатися події гри.

Гра отримала дуже стримані відгуки як від гравців, так і від преси. Багатьом не сподобався баланс у грі, наприклад, випадки, коли сусід ловить гравця в той час, коли останній намагається розв'язати головоломку.

Destiny 2: Witch Queen

Destiny 2: Королева відьом - це велике доповнення для Destiny 2, безкоштовного шутера від першої особи від Bungie.

Дія гри розгортається у "міфічному науково-фантастичному" світі. Як і в оригіналі, дії в Destiny 2 поділяються на ігри типу "гравець проти середовища" (PvE) та "гравець проти гравця" (PvP). Окрім звичайних сюжетних місій, PvE охоплює "страйки" для трьох гравців, а також підземелля та рейди для шести гравців. Для кожного пункту призначення також доступний режим вільного блукання, в якому проводяться масові заходи, а також активності, недоступні в оригіналі. Ці види діяльності зосереджені на дослідженні місць призначення та взаємодії з неігровими персонажами. PvP містить режими, засновані на досягненні цілей, а також традиційні режими гри на смерть.

Перед виходом Bungie повідомила, що на "Королеву відьом" було оформлено понад 1 мільйон попередніх замовлень, і вона "на шляху до того, щоб стати найбільш передзамовленим доповненням в історії Destiny 2".

Оригінальна Destiny 2 у 2017 році отримала масу нагород, в тому числі її було визнано "Найкращою грою для ПК".