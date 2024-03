Nintendo та Sony займаються виробництвом фільму The Legend of Zelda

The Legend of Zelda на Nintendo Switch. Фото: Depositphotos

Корпорація Nintendo разом із Sony займаються виробництвом повнометражного фільму The Legend of Zelda, заснованого на однойменній комп'ютерній франшизі. Деталей про майбутній проєкт обмаль, але режисер екранізації Вес Болл ("Той, що біжить лабіринтом", "Королівство планети мавп") поділився планами на фільм. Про своє бачення режисер розповів в інтерв'ю Total Film.

"У мене є приголомшлива ідея. Я думав про це довгий час, про те, наскільки крутим було б кіно про Зельду... Я хочу виконати найбільші бажання людей. Я знаю, що ця франшиза важлива для людей, і я хочу, щоб це був серйозний фільм. Справжній фільм, який може дати людям можливість втечі", — розповів Вес Болл.

За словами режисера, фільм має викликати у глядача бажання жити у всесвіті Зельди.

"Це те, що я хочу спробувати створити — це повинно відчуватися як щось справжнє. Щось серйозне і круте, але водночас веселе і химерне", — наголосив Болл.

Також відомо, що майбутню стрічку продюсуватиме сам керівник Nintendo та оригінальний творець серії Шіґеру Міямото разом з Аві Арадом, який відомий продюсуванням значної кількості блокбастерів за коміксами Marvel (серед останніх проєктів, над якими він працював, трилогія "Людини-павука" з Томом Голландом, обидва "Венома" та інші). Також він виступив продюсером "Привида у броні", екранізації "Uncharted: Незвідане" та багатьох інших фільмів.

Як повідомлялося раніше, напередодні Nintendo повідомили, що продали майже 140 мільйонів копій ігрової консолі Switch і з цієї нагоди назвали топ найбільш продаваних ігор на консоль. У топ-10 The Legend of Zelda згадується двічі. Частина Breath of the Wild була продана накладом 1.61 мільйонів копій, а Tears of the Kingdom — 20.28 мільйонів копій.