Японська корпорація Nintendo опублікувала офіційні дані про продажі ігрової консолі Nintendo Switch, а також назвала число проданих копій своїх ключових ігор на цій консолі. Відповідні дані в фінансовому звіті компанії.

Станом на 31 грудня 2023 року загальний проданий наклад консолей Nintendo Switch становив 139,36 мільйона копій. За останні три місяці компанії вдалося реалізувати 6.9 мільйонів консолей Switch та 66.87 мільйонів копій цифрового контенту. Загалом же світові продажі ігор від Nintendo перевищили позначку в 1,2 мільярда копій.

Також у компанії назвали найбільш продавані ігри на консоль Nintendo Switch:

1.Mario Kart 8 Deluxe - 60.58 млн;

2.Animal Crossing: New Horizons - 44.79 млн;

3.Super Smash Bros.Ultimate - 33.67 млн;

4.The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 31.61 млн;

5.Super Mario Odyssey - 27.65 млн;

6.Pokemon Sword / Pokemon Shield - 26.17 млн;7.Pokemon Scarlet and Violet - 24.36 млн;

8.Super Mario Party - 20.34 млн;

9.The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 20.28;

10.New Super Mario Bros. U Deluxe - 17.20 млн.

Як повідомлялося раніше, в останній торговий день 2023 року акції Nintendo встановили рекорд вартості.