Про це він написав у своєму Twitter (X).

Кулеба опублікував фотографії з наслідками падіння уламків збитих ракет, зазначивши, що всього збили понад 30 повітряних цілей, постраждали більше десятка людей.

"Закликаю Конгрес США розблокувати допомогу Україні, щоб рятувати життя, захищати свободу і завдати поразки російському терору", – заявив він.

Another Russian missile barrage targeted Kyiv this night, while people were asleep.



More than 30 missiles were shot down, and falling debris injured over a dozen people.



I urge the US Congress to unblock aid to Ukraine to save lives, protect freedom, and defeat Russian terror. pic.twitter.com/tARvW9IUA8