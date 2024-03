Про це повідомила міністрка оборони Нідерландів Кайсу Оллонгрен у соцмережі Х.

"На вчорашньому засіданні Контактної групи з питань оборони України Нідерланди підтвердили нашу постійну підтримку України. Ми закупимо боєприпасів на 150 мільйонів євро для українських винищувачів F-16, напряму з промисловості", – йдеться в повідомленні.

Крім того, разом з країнами-партнерами Нідерланди також уклали контракт на нові безпілотники на суму близько 200 мільйонів євро.

➡️ We also secured a contract for new ISR-drones for about €200 million, together with partner countries. (2/2)#UDCG #StandWithUkraine