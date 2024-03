Про це повідомила прем'єр-міністрка Литви Інгріда Шимоніте у соцмережі Х.

"Уряд Литви виділив 35 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для України в рамках чеської ініціативи щодо боєприпасів. Разом ми здолаємо будь-яку перешкоду!" – йдеться в повідомленні.

Lithuanian Government has allocated EUR 35 million to buy ammunition for Ukraine as part of the Czech ammunition initiative.



Together, whatever victory takes! #ArmUkraineNow