Поділитись:













Скопійовано



Голлівудська зірка, актриса Мішель Пфайффер ("Людина-мураха і Оса") зіграє головну роль у різдвяній комедії Oh.What. Fun ("Що? Весело"). Постановкою стрічки займеться Майкл Шоуолтер ("Любов - хвороба"), він же попрацює над сценарієм картини. Про це повідомляє видання Deadline.

У картині Мішель Пфайффер зіграє роль Клер Клаустер. Сюжет базується на ситуації, коли головна героїня вирішує організувати для своєї родини спеціальну святкову вилазку. Однак домочадці забувають про Клер у метушні, через що втрачають її з поля зору. До того моменту, коли сімейство усвідомлює помилку, Різдво опиняється під загрозою, а Клер намічає собі абсолютно інші плани щодо святкування головного сімейного свята.

Минулого року за участю Мішель Пфайффер виходив кінокомікс "Людина-мураха і Оса: Квантоманія" (Ant-Man and the Wasp: Quantumania), де вона повторила роль Джанет ван Дайн. Щодо Майкла Шоуолтера, то цього року він випустить мелодраму з Енн Гетевей "Думка про тебе" (The Idea of You) про 40-річну розлучену жінку, яка закрутила роман з учасником бойз-бенду.

Як повідомлялося раніше, зірка бойовиків Арнольд Шварценеггер приєднався до касту сімейної комедії The Man With The Bag (Чоловік з мішком), в якій також залучений Алан Річсон ("Таємниці Смолвіля"). Зйомки стрічки заплановані на кінець цього року.