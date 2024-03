Поділитись:













Американська реп-виконавиця Cardi B (Карді Бі) презентувала нову пісню та одразу кліп на неї. Трек отримав назву Enough (Miami). Відео розміщено на офіційній сторінці співачки на Youtube.

Режисером кліпу виступила Пейшенс Хардінг, яка відома своєю працею з Дуа Ліпою, The Weeknd, сестрами Дженнер та іншими селебріті.

Не виключено, що сингл увійде до другого альбому Карді, який, за її словами, вийде цього року. Однак жодних подробиць, включно з точною датою релізу, виконавиця не повідомляла.

Попередній повноформатник реперки Invasion of Privacy побачив світ ще 2018-го і приніс їй першу статуетку "Греммі".

Як повідомлялося раніше, напередодні Cardi B представила свій перший цього року реліз "Like What (Freestyle)". У ньому артистка засемплювала трек іншої відомої виконавиці Міссі Елліотт "She's a Bitch", який вийшов у 1999 році.

Як відомо, Карді Бі тричі посідала першу сходинку у хіт-параді синглів від Billboard Hot 100. Зокрема, завдяки синглу "Bodak Yellow" виконавиця стала другою жінкою в історії після Лорін Гілл, яка досягнула першої позиції цього хіт-параду. Опісля, треки "I Like It" та "Girls Like You" (записаний за участі гурту Maroon 5) повторили успіх попередньої пісні. У 2018 році американська газета "Time" включила виконавицю до щорічного списку ста найвпливовіших людей світу.