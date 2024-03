Cardi B презентувала новий кліп Like What (Freestyle)

Реперка Карді Бі (Cardi B) представила перший цього року реліз "Like What (Freestyle)". У ньому артистка засемплювала трек іншої відомої виконавиці Міссі Елліотт "She's a Bitch", який вийшов у 1999 році. Відео опубліковано на каналі співачки на Youtube.

Режисером кліпу виступив Кіари Кендрелл Сіфус більше відомий як репер Offset, чоловік Карді Бі.

У фіналі відео з'являється багатообіцяюча фраза This is just the beginning (у пер. з англ. - "Це тільки початок"). Не виключено, що незабаром Карді Бі випустить другий альбом, адже її дебютний повноформатник "Invasion of Privacy" вийшов ще 2018 році. Він, до речі, приніс виконавиці першу статуетку "Ґреммі".

Наприкінці минулого року Карді оголосила про розрив з чоловіком, звинувативши його в невдячності. Утім, попередній публічний конфлікт зіркової пари стався незадовго до виходу фіта Jealousy (2023). Після цього фанати вирішили, що сутичка двох селебріті була не більше ніж піар-ходом перед релізом. Карді, однак, спростувала ці домисли.

Як повідомлялося раніше, репер A$AP Rocky (справжнє ім'я - Ракім Маєрс) розповів, що барбадоська співачка Ріанна випустить новий альбом.