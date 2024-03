Поділитись:













В ніч на 17 березня російські окупанти ударили 5-ма зенітними керованими ракетами "С-300" по Харківщині та Донеччині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та 16-ма ударними БпЛА типу Shahed (райони пусків безпілотників – мис Чауда, Крим). Про це йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗСУ.

Як зазначається, до відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті бойової роботи збито 14 "Шахедів" у межах Одеської області.

Вночі сили ППО збили 14 "Шахедів". Інфографіка: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Як повідомляли Українські Новини, керівниця об'єднаного прес-центру Оперативного командування Південь Наталя Гуменюк повідомила, що "Шахеди", які зараз використовуються російськими загарбниками по Україні, відрізняються темнішим забарвленням та різними звуковими характеристиками: деякі з них дещо гучніші, інші - тихіші, це залежить від модифікацій.