Він визнав, що така тактика партнерів України не спрацювала.

"Ми намагалися змусити Путіна деескалувати, встановивши обмеження на те, скільки ми допомагаємо Україні. Це, очевидно, не спрацювало", - заявив Ландсбергіс.



Литовський міністр підтримав ідею президента Франції Еммануеля Макрона про відправлення іноземних військ в Україну.

We tried to get Putin to de-escalate by putting limits on how much we help Ukraine. This obviously hasn't worked. Putin is much more likely to be deterred by @EmmanuelMacron's strategic ambiguity and clearly defined goal of defeating Russia.