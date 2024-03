Про це Мішель написав у себе в соціальній мережі Х (колишня Twitter).

Запис датований 15 березня — першим днем, коли у Росії проходить голосування на президентських "виборах". Загалом голосування триватиме три дні.

"Хотів би привітати Владіміра Путіна з переконливою перемогою на виборах, які сьогодні починаються. Без опозиції. Без свободи. Без вибору", — написав Мішель.

Would like to congratulate Vladimir Putin on his landslide victory in the elections starting today.



No opposition.

No freedom.

No choice.