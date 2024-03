Дочка Вілла Сміта WILLOW випустила сингл та кліп symptom of life

Американська співачка Віллоу Сміт, яка є дочкою відомого актора та музиканта Вілла Сміта та виступає під сценічним ім'ям WILLOW, представила новий трек та кліп symptom of life ("Ознаки життя"). Відео опубліковане на каналі співачки на Youtube.

Також співачка виступила у ролі режисера кліпу. За її словами, ця робота присвячена "усім чудовим людям, які коли-небудь їздили на природу з друзями і разом ставали на шлях глибшого розуміння життя".

Віллоу Сміт також розповіла, що в її композиції фортепіано та синкопований ритм поєднуються, як світло та темрява, краса та загадка.

"Я сподіваюся, всі, хто познайомиться з піснею і візуалом, відчують катарсис", - написала виконавиця в соцмережах.

symptom of life став першим релізом Віллоу у 2024 році. Її останній на цей момент студійний реліз – це COPINGMECHANISM 2022 року продовжив напрямок, заданий артисткою раніше на платівці lately I feel EVERYTHING, реліз якої відбувся на рік раніше і яка ознаменувала перехід співачки від R&B до поп-панку та інді-року.

