Учасниця південнокорейського герлз-бенду BLACKPINK Дженні стала першою жінкою в K-pop-індустрії, чиє музичне відео досягло позначки в мільярд переглядів на YouTube. Вражаючого результату артистка досягла з роликом на свою дебютну сольну пісню SOLO.

Для того, щоб зібрати таку кількість переглядів, співачці знадобилося п'ять років.

Раніше серед корейських сольних виконавців таке вдавалося тільки співакові PSY з його хітом Gangnam Style, що вийшов у 2012-му.

Попередній рекорд Дженні серед K-pop-музикантів - 69-й рядок у чарті Billboard Hot 100 із синглом One of the Girls.

Як повідомлялося раніше, K-pop-гурт BTS встановив ще один світовий рекорд в жанрі Музичне відео на їхній трек Dynamite, яке було опубліковано на Youtube, набрало 1,8 мільярда переглядів за три роки, шість місяців, один день і 14 годин. Це - найшвидший результат в історії жанру.

А учасник K-pop-гурту NCT Тен (TEN, справжнє ім'я Чіттафон Лічайяпорнкул) розповів, що його новий кліп на пісню Nightwalker був натхненний фільмом жахів "Два, три, демон, прийди!".