Одним із найбільш яскравих моментів цьогорічного Оскара став виступ Раяна Гослінга з піснею "I'm Just Ken" зі стрічки "Барбі". Після церемонії портал Variety опублікував деталі підготовки музичного номера та низку цікавих фактів, пов'язаних з ним.

Продюсери "Оскара" кілька місяців обговорювали з Гослінгом та його хореографом виступ. Головні творчі рішення йшли від Гослінга: так, саме він придумав зробити номер відсиланням до фільму "Джентльмени віддають перевагу блондинкам" з Мерилін Монро. У ньому актриса виконувала пісню в рожевій сукні, а всі інші були в чорних костюмах.

Гослінг також продумав структуру номера. Він обов'язково хотів почати виступ у залі, і тільки потім піднятися на сцену, де його зустрічали інші "Кени". Крім того, свій внесок у постановку зробила й режисерка фільму "Барбі" Грета Гервіг.

Команда репетирувала навіть поцілунок руки оператора, та захід того на сцену. Автори номера хотіли, щоб усі учасники церемонії відчували себе героями фільму.

Гервіг хотілося, щоб під час виконання пісні танцював увесь зал Гослінг погодився. Акторові обов'язково хотілося спуститися до постановниці та Марго Роббі, щоб вони заспівали з ним. Також він заздалегідь вибрав рядок, який виконає Емма Стоун, його колега по "Ла-Ла Ленду" та інших картинах. Ним виявилася фраза: "My name's Ken (and so am I)".

Репетиції номера розпочалися за чотири тижні до церемонії, проте номер почали проганяти майже повністю тільки в останні дні. Запрошені зірки взагалі прибули практично перед церемонією. Наприклад, гітарист Слеш прилетів у неділю, а актор Шуті Гатва - за два дні. Актор Сіму Лю зізнався, що під час номера не розумів, чи правильно танцює, бо не міг повірити в те, що відбувається.

Після виступу Гослінг насамперед запитав, чи впорався він із завданням, і чи вдалося все відзняти, як замислювалося.

Загалом у номері взяли участь 62 танцюристи, 24 величезні голови Барбі та оркестр із 40 осіб.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 11 березня в Лос-Анджелесі відбулася 96-та церемонія нагородження премії "Оскар" від Американської Кіноакадемії. Окрім виступу Гослінга, церемонія запам'яталася історичною перемогою української документальної стрічки "20 днів у Маріуполі", тріумфом "Оппенгеймера", успіхом "Бідолашних створінь" та голим Джоном Сіною.