У ніч на 11 березня в Лос-Анджелесі відбулася 96-та церемонія нагородження премії "Оскар" від Американської Кіноакадемії, яка, безперечно, запам'яталася історичною перемогою української документальної стрічки "20 днів у Маріуполі", тріумфом "Оппенгеймера", успіхом "Бідолашних створінь" і голим Джоном Сіною. Список переможців, а також про головне з кінопремії повідомляють Українські Новини.

Найкращий документальний фільм – "20 днів у Маріуполі"

Перший в історії український "Оскар" отримав документальний фільм "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова.

"Це перший "Оскар" в українській історії. Я вдячний. Але напевно я буду першим режисером на цій сцені, який би хотів не робити цей фільм. Я хотів би мати змогу обміняти це на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста; щоб росіяни не вбивали десятки тисяч моїх співгромадян України", – сказав зі сцени Чернов, який отримав нагородну статуетку разом із фотокореспондентом Євгеном Малолєткою та продюсеркою фільму Василісою Степаненко, що працювали в оточеному Маріуполі у 2022 році.

Найкращий фільм – "Оппенгеймер"

На кінопремії "Оскар-2024" "Оппенгеймер" здобув загалом 7 статуеток, серед яких і в одній із головних номінацій, переможця в якій оголошували останнім, – найкращий фільм року.

"Думаю, кожен з нас, хто знімає кіно, знає, що про цей момент ти якби й мрієш. Я можу це заперечувати, але я мріяла про цей момент так довго. Але здавалося малоймовірним, що це коли-небудь станеться, а тепер я стою тут, і все наче вилетіло з голови", – сказала продюсерка фільму Емма Томас.

Вручення нагороди "Оппенгеймеру". Кадр з церемонії "Оскар-2024"

Найкраща режисерська робота – Крістофер Нолан "Оппенгеймер"

У своїй промові Нолан подякував студії Universal, а також авторам біографії, на якій заснований фільм, "Американський Прометей" Каю Берду і Мартіну Шервіну, а також всім акторам, які зіграли у фільмі.

"Кіно трохи більше 100 років. Ми не знаємо, куди ця неймовірна подорож піде далі, але знати, що ви вважаєте мене значущою її частиною, означає для мене цілий світ. Дуже вам дякую", – сказав він.

Крістофер Нолан зі статуеткою. Кадр з церемонії "Оскар-2024"

Найкраща жіноча роль – Емма Стоун "Бідолашні створіння"

Вийшовши на сцену, Стоун першою чергою після отримання нагороди, повідомила публіці, що її сукня, а саме застібка, зламана. Вона зазначила, що це, ймовірно, сталося під час виконання Райаном Гослінгом пісні "I'm just Ken" із фільму "Барбі".

Під час своєї промови акторка подякувала колегам-номінанткам у цій категорії.

"Жінки в цій категорії – Сандра, Аннет, Кері, Лілі – я поділяю це з вами. Я в захваті від вас. Для мене було великою честю робити все це разом. Сподіваюся, ми продовжимо робити більше разом", – сказала вона емоційно.

Вона також продовжила: "Минулої ночі я запанікувала – як бачите, це часто трапляється – що може статися щось подібне. І Йоргос сказав мені: "Будь ласка, тримай себе в руках". І він мав рацію. Тому що справа не в мені. Йдеться про команду, яка зібралася разом, щоб зробити щось більше, ніж сума її частин. І це найкраще у створенні фільмів, коли ми всі разом. І для мене велика честь розділити це з кожним актором, з кожним членом знімальної групи, з кожною людиною, яка вклала свою любов, свою турботу і свій блиск у створення цього фільму".

Емма Стоун зі статуеткою. Кадр з церемонії "Оскар-2024"

Найкраща чоловіча роль – Кілліан Мерфі "Оппенгеймер"

Кілліан Мерфі зіграв у фільмі "Оппенгеймер" фізика Джуліуса Роберта Оппенгеймера, батька атомної бомби. Мерфі сказав, що він "приголомшений" отриманою нагородою.

"Я дуже гордий ірландець, який стоїть тут сьогодні. Ми зняли фільм про людину, яка створила атомну бомбу, і, добре це чи погано, ми всі живемо у світі Оппенгеймера, тому я б дуже хотів присвятити цей фільм миротворцям у всьому світі", – сказав він

Кілліан Мерфі зі статуеткою. Кадр з церемонії "Оскар-2024"

Найкраща пісня до фільму – Billie Eilish, FINNEAS - What Was I Made For? (Фільм "Барбі")

Найкраща чоловіча роль другого плану – Роберт Дауні-молодший "Оппенгеймер"

"Я хотів би подякувати моєму жахливому дитинству і Академії – саме в такому порядку. Я хотів би подякувати своєму ветеринару – я мав на увазі дружину, Сьюзан Дауні. Вона знайшла мене – гарчащого домашнього улюбленця – і полюбила мене назад до життя. Ось чому я тут", – жартував Дауні.

Дауні подякував своїм колегам по роботі над "Оппенгеймером", зокрема режисеру Нолану, продюсеру Еммі Томас, а також своїм колегам по знімальному майданчику Кілліану Мерфі та Емілі Блант.

"Ось мій маленький секрет. Я потребував цієї роботи більше, ніж вона потребувала мене. Кріс знав це. Емма подбала про те, щоб оточити мене одним з найкращих акторських колективів і знімальних груп усіх часів – Емілі, Кілліан. Це було фантастично. І завдяки цьому я стою перед вами кращою людиною", – сказав він.

Роберт Дауні-молодший зі статуеткою. Кадр з церемонії "Оскар-2024"

Найкраща жіноча роль другого плану – Да'Він Джой Рендольф "Залишенці"

"Я не думала, що це буде моєю кар'єрою", – сказала вона зі сльозами на очах у промові під час вручення нагороди. Далі вона подякувала своїй матері та багатьом людям, які допомагали їй слідувати за своєю мрією, в тому числі її публіцисту.

"Так довго я хотіла бути не такою, як усі. А тепер я зрозуміла, що мені просто потрібно бути собою, і я дякую вам. Я дякую вам за те, що ви мене бачите", – додала вона.

Да'Він Джой Рендольф під час промови. Кадр з церемонії "Оскар-2024"

Найкращий дизайн костюмів – Голлі Вотдінгтон "Бідолашні створіння"

Ця номінація також запам'яталася незвичайним оголошенням та її презентарем Джоном Сіною, який вийшов на сцену голим.

Актор і борець вийшов на сцену лише з конвертом, в якому написане ім'я переможця, що прикривав його нижню частину тіла, викликаючи сміх і оплески глядачів.

Голий Джон Сіна з конфертом. Кадр з церемонії "Оскар-2024"

"Костюми – вони дуже важливі. Можливо, це найважливіша річ, яка існує", – сказав Сіна

Потім він зрозумів, що не може відкрити конверт, не показавши більше, ніж хотілося б, і ведучий "Оскара" Джиммі Кіммел вирішив йому допомогти – поки оголошували номінантів Сіна перевдягнувся у щось схоже на тогу, зроблену зі штори. Потім він оголосив лауреата "Оскара" Холлі Вотдінгтон за фільм "Бідолашні створіння". Це була її перша номінація і перша перемога.

Холлі Вотдінгтон зі статуеткою. Кадр з церемонії "Оскар-2024"

Найкращий анімаційний повнометражний фільм – "Хлопчик і чапля" режисера Хаяо Міядзакі

Найкращий міжнародний фільм — "Зона інтересу", Джонатан Ґлейзер

Найкращий ігровий короткометражний фільм – "Чудова історія Генрі Шугара", Вес Андерсон

Найкращий оригінальний сценарій — "Анатомія падіння", Жустін Тріє та Артур Арарі

Найкращий адаптований сценарій – "Американська чтиво", Корд Джефферсон

Найкращий короткометражний анімаційний фільм – "Війна закінчилася! Натхненний музикою Джона та Йоко" режисера Дейва Маллінза

Найкращий короткометражний документальний фільм – "Остання ремонтна майстерня"

Крім того, перемоги здобули:

Найкраща оригінальна музика – "Оппенгеймер"

Найкращі візуальні ефекти – "Ґодзілла мінус один"

Найкраща операторська робота – "Оппенгеймер"

Найкращий монтаж – "Оппенгеймер"

Найкращий макіяж і зачіска – "Бідолашні створіння"

Найкращий звук – "Зона інтересу"