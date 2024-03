Про це вона написала в соцмережі Х.

"Я рішуче засуджую підлу атаку Росії на Одесу під час візиту Володимира Зеленського та Кіріакоса Міцотакіса. Ця нова спроба терору нікого не залякає – ні двох лідерів на місцях, ні відважний народ України. Більш ніж будь-коли ми стоїмо поруч з Україною", – йдеться в повідомленні.

I strongly condemn the vile attack on Odesa by Russia during @ZelenskyyUa and @kmitsotakis's visit.



No one is intimidated by this new attempt at terror - certainly not the two leaders on the ground nor the brave people of Ukraine.



More than ever, we stand by Ukraine.