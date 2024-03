Відбувся реліз The Thaumaturge – RPG про демонів від авторів ремейку "Відьмака"

The Thaumaturge.



Реліз рольової гри The Thaumaturge відбувся 4 березня 2024 року на ПК. Гра доступна на майданчиках Steam та GOG. Ціна гри в українському магазині Valve становить 700 гривень за стандартну версію та 853 гривні за розширене видання.

The Thaumaturge – це ізометрична рольова гра з детективними елементами, тактичною системою бою, глибоким сюжетом й "непростими моральними дилемами".

Гру розробила студія Fool's Theory, до команди якої входять ветерани CD Projekt RED. Наразі студія також працює над ремейком The Witcher на рушію Unreal Engine 5. Видавцем гри виступила компанія 11 bit studios, відома за такими іграми як Frostpunk та This War of Mine.