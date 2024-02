Реліз ізометричної RPG The Thaumaturge перенесено через активність конкурентів

Ізометрична RPG The Thaumaturge, реліз якої було заплановано на 20 лютого, вийде лише 4 березня. Автори гри пояснили таке рішення великою кількістю інших релізів, про це вони написали в офіційному акаунті гри в X (Twitter).

"З огляду на напружений лютневий період запуску, ми вирішили перенести випуск Thaumaturge на 4 березня 2024 року. Гру завершено, але ми хочемо дати їй місце, щоб нею можна було насолоджуватися так, як ми вважаємо, що вона заслуговує. До зустрічі у Варшаві 1905 і дякуємо за терпіння!", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що на другу половину лютого дійсно заплановано кілька великих релізів. Так 16 лютого вийде Skull and Bones від Ubisoft, 22-го Pacific Drive, а в останній день зими відбудеться реліз Final Fantasy VII Rebirth. Також у цей період вийдуть ремастер Star Wars: Dark Forces та ремейк Brothers: A Tale of Two Sons.

Варто зазначити, що це вже не перше перенесення The Thaumaturge: спочатку її планували випустити на ПК 5 грудня 2023 року.

Дія гри The Thaumaturge розгортається у Варшаві 1905 року, у всесвіті, який наповнений демонами. У головного героя є здатність виявляти потойбічних істот та людей, у яких вони вселилися. Гра передбачає нелінійний розвиток персонажів та покрокову бойову систему.

Fool's Theory також повідомляли, що працюють над консольними версіями гри, але щодо очікуваної дати релізу жодної інформації не було.

Як повідомлялося раніше, команда моддерів опублікувала трейлер Project Arroyo, фанатського ремейка ізометричної PRG Fallout 2 на рушію Creation Engine.