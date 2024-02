Про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у соцмережі Х.

Так, він повідомив, що під першого візиту до дружньої Албанії зустрівся зі своїм колегою Іглі Хасані та подякував Албанії за тверду підтримку та солідарність з Україною.

"Ми визначили шляхи посилення оборонної співпраці, з особливим акцентом на артилерійських боєприпасах. Албанія планує незабаром відкрити своє посольство в Києві. Я високо ціную це рішення, яке значно посилить наші двосторонні зв'язки", – йдеться в повідомленні.

Крім того, Кулеба подякував Албанії за її готовність приєднатися до Ключової групи зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

"Ми також відзначили нашу ефективну співпрацю в рамках міжнародних організацій", – додав український міністр.

During my first visit to friendly Albania, I met with Minister @IgliHasani. I thanked Albania for its firm support and solidarity with Ukraine.



We identified ways to strengthen defense cooperation, with a particular emphasis on artillery ammunition.



Albania plans to open its… pic.twitter.com/iuOV1ldDFF