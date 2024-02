Про це написала прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте в Twitter (X).

Шимоніте зробила свою заяву у зв'язку з дев'ятою річницею вбивства російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

"Вбивство Бориса Нємцова 9 років тому було не першим і не останнім, але все ж таки одним з найбільш кричущих нагадувань про те, що за правильні вчинки в Росії вас можуть вбити або посадити до в'язниці, або і те, і інше. Криваві відбитки пальців путінського режиму повсюди на цьому вбивстві, і на багатьох інших", – заявила прем'єрка Литви.

"Перемога України – це останній шанс на іншу Росію, вільну від диктатури та імперіалізму – ту, за яку боровся Борис Нємцов. Моє послання до всіх, хто сьогодні сумує за Нємцовим: допоможіть Україні перемогти, чого б це не коштувало", - додала вона.

