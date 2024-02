Поділитись:













В ніч на 25 лютого 2024 року противник атакував 18-ма ударними БпЛА типу Shahed (Приморсько-Ахтарськ – країна-агресорка РФ, мис Чауда – Крим). Сили ППО збили 16 "Шахедів". Про це йдеться у повідомленні Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Повідомляється, що в результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил було знищено 16 "Шахедів" у межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей.

Скільки "Шахедів" збили в ніч на 25 лютого. Інфографіка: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Як повідомляли Українські Новини, 22 лютого в Києві в лісосмузі виявили рештки збитого безпілотника РФ з неушкодженою бойовою частиною. Поліція показала, як знищували дрон.

Крім того, в січні в мережі з’являлися повідомлення, що Сили оборони України, ймовірно, збили перший ударний безпілотник іранського виробництва Shahed-238. Від попередніх "Шахедів" він відрізняється наявністю реактивного двигуна.