Відповідний ролик відомство опублікувало в соціальній мережі X (раніше Twitter).

"У рамках нашого останнього пакета військової допомоги Велика Британія надає українським збройним силам ще 200 ракет Brimstone — протитанкових ракет із точним наведенням", — ідеться у підписі до ролика.

На відео показана група військовослужбовців 99-ї ескадрильї Королівських Військово-повітряних сил, яка завантажує контейнери на борт транспортного літака Boeing C-17 Globemaster III.

Дії відбуваються на базі Королівських ВПС Бриз Нортон в Оксфордширі. Звідси літак із ракетами вирушить до однієї з країн Східної Європи, ймовірно, до Польщі.

🎬 As part of our latest military aid package, the UK is providing 200 more Brimstone missiles, a precision-guided anti-tank missile, to the Ukrainian Armed Forces.



This aid plays a crucial role in stalling Russian advances.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦pic.twitter.com/SpVnWqeiVm