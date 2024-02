Поділитись:













Попри те, що Need for Speed Unbound, яка вийшла в грудні 2022 року, не змогла отримати значного фінансового успіху, EA та Criterion вирішили забезпечити грі другий рік підтримки контентом. Про це повідомляється на сайті EA.

Новий контент почне виходити вже з цього місяця.

Гра отримає чотири "глави", у кожну з яких входитиме хоча б один новий режим або геймплейна особливість. Також у межах "глав" виходитимуть нові івенти, випробування, ранги тощо.

Додатково розробники додаватимуть щонайменше по два нові автомобілі на кожну главу з детальними налаштуваннями кастомізації.

Дати виходу "глав" з новими режимами заявлені наступні:

Режим Head to Head - лютий-квітень;

Режим Drift and Drag, натхненний Need for Speed: Underground - травень-липень;

Режим Cops vs Racers, натхненний Need for Speed: Hot Pursuit (2010) - серпень-жовтень;

Четвертий розділ вийде в період з жовтня по грудень - щодо нього жодних деталей не повідомляється.

У Criterion підкреслили, що команда також продовжує займатися виправленням недоліків гри, але робить це поступово, оскільки студія сама по собі досить невелика.

Як повідомлялося раніше, Need for Speed Unbound увійшла у перелік ігор, які були додані до каталогу PS Plus Extra у лютому поточного року.