В цифровому магазині PlayStation PS Store розпочалась акція "Планета знижок", в рамках якої гравцям пропонується за спеціальною ціною придбати 1094 відеогри, а також майже тисячу доповнень, ігрових об'єктів, "косметики" тощо, повідомляють Українські Новини з посиланням на PS Store.

Серед цікавих пропозицій можна відзначити:

🎮 Call of Duty®: Modern Warfare® III - видання Vault Edition (знижка 20%, вартість - 2759,20 грн)

🎮 God of War Ragnarök – делюкс-видання для PS4 та PS5 (38%, 1425,38 грн)

🎮 Hogwarts Legacy: цифрове делюкс-видання для PS4 та PS5 (40%, 1379,40 грн)

🎮 Lies of P (25%, 1349,25 грн)

🎮 NBA 2K24 преміум-видання "Чорна Мамба" для PS4 та PS5 (67%, 923,67 грн)

🎮 UFC 5 (40%, 1439,40 грн)

🎮 NHL 24 (60%, 959,60 грн за PS5-версію або 879,60 грн за PS4-версію гри)

🎮 Diablo IV - Ultimate Edition (40%, 2099,40 грн)

🎮 Watch Dogs®: Legion PS4 & PS5 (85%, 284,85 грн)

🎮 Avatar: Frontiers of Pandora делюкс-видання для PS5 (33%, 1741,33 грн).

Як повідомлялося раніше, до каталогу PS Plus 20 лютого будуть додані Need for Speed Unbound, Assassin's Creed Valhalla та ще сім ігор.