Відповідну заяву зробив президент голова Європейської ради Шарль Мішель.

"Олексій Навальний боровся за цінності свободи та демократії. За свої ідеали він приніс найвищу жертву. ЄС покладає на російський режим одноосібну відповідальність за цю трагічну смерть", — написав він у соціальній мережі X (раніше Twitter).

