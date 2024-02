Студія Ubisoft опублікувала релізний трейлер пригодницького екшену в піратському сетінгу Skull and Bones, реліз якого заплановано на п'ятницю 16 лютого. Відеоролик опубліковано на офіційному каналі студії на Youtube.

"Пориньте у небезпечний світ Skull and Bones, де ви граєте за власними правилами, щоб з нікого стати найстрашнішим піратським ватажком. Створюйте різноманітні унікальні кораблі, укладайте неймовірні альянси та беріть участь у захопливих морських битвах, долаючи труднощі та сіючи хаос на морських просторах. Станьте частиною захоплюючого світу, в якому щосезону з'являються нові виклики та можливості", - йдеться в опису трейлеру.

У ролику можна побачити кілька кадрів на суші, але більша частина його хронометражу присвячена морським битвам між різними піратськими угрупованнями. Протягом усього відео звучить ремікс на пісню "You Should See Me In A Crown” у виконанні Біллі Айліш.

Skull and Bones одночасно вийде на ПК, PS5 та Xbox Series X|S. Наразі вже можна оформити попереднє замовлення в цифрових магазинах.

Також Ubisoft повідомили, що у четвер, 8 лютого о 04:00 за київським часом буде відкрито доступ до бета-версії, яка буде активна три дні. Взяти участь у тестуванні зможуть усі охочі.

Як повідомлялося раніше, відомий американський журналіст та інсайдер Том Хендерсон заявив, що наступна частина шутера Call of Duty, які, найімовірніший, отримає назву Black Ops - Gulf War буде мати одиночну кампанію з відкритим світом та буде схожа на Far Cry.