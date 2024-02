Про це він повідомив у Twitter (X).

"Вчора мав нагоду на власні очі побачити українську винахідливість – нещодавній стартап зараз виробляє 1500 маленьких дронів на день в межах програми "Армія дронів", – написав Боррель.

За його словами, Україна має потенціал, щоб стати технологічною державою.

Had the opportunity yesterday to witness Ukrainian ingenuity first hand - a recent startup is now producing 1500 small drones a day as part of Ukraine’s #ArmyOfDrones



Ukraine has the capacity to become a technological powerhouse. @mintsyfra pic.twitter.com/4RGnyWtzNe