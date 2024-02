Про це він повідомив у Twitter (X).

"Починаю свій ранок в укритті, коли по всьому Києву лунають сигнали повітряної тривоги.

Це щоденна реальність відважного українського народу, відколи Росія розпочала свою незаконну агресію", – написав Боррель.

До свого допису він також долучив фото з укриття.

Starting my morning in the shelter as air alarms are sounding across Kyiv.



This is the daily reality of the brave Ukrainian people, since Russia launched its illegal aggression. pic.twitter.com/Q7tZL5evkd