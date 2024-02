Про це інформує командування ССО.

"Ця платформа використовувалася росіянами для посилення роботи БПЛА іранського виробництва "Мохаджер-6", що дозволяло проводити розвідку та завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури півдня України", — розказали спецпризначенні.

Замість російського обладнання для розвідки українські сили встановили там свою радіолокаційну станцію "Нева-Б", щоб виявляти кораблі, катери та дорни супротивника. Щоб здійснити операцію, бійцям ССО потрібно було пробратися на платформу на човнах, знищити вороже обладнання, а потім замінувати об'єкт.

За словами бійців ССО, тепер у них є зразки ворожої техніки для стеження. Тепер росіяни не можуть вільно передчуватися у північно-західній частині Чорного моря.

⚡ OPERATION "CITADEL": Ukrainian SOF operators have conducted an extremely complex and effective operation in the Black Sea near the coast of the temporarily occupied Crimea.



As a result, important enemy equipment was captured and a mast with an antenna was blown up. pic.twitter.com/UC3cDSBvY8