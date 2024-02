Про це вона написала у Twitter (X).

Президентка Єврокомісії привітала політичну домовленість між Радою ЄС і Європарламентом щодо виділення Україні 50 мільярдів євро, назвавши її важливим кроком вперед.

"Європа вірна своєму слову. Ми продовжимо надавати вкрай необхідне фінансування та забезпечувати передбачуваність для нашого відважного партнера, що прагне до членства.

Ми прагнемо розпочати виплати в березні", – написала фон дер Ляєн.

Last night’s political agreement on the €50 billion Ukraine Facility is a major step forward.



Europe is true to its word.



We will continue to deliver much-needed funding and predictability for our brave partner and aspiring member.



We aim to start payments in March.