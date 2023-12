У п'ятницю, 29 грудня, в останній торговий день 2023 року на біржі, вартість цінних паперів Nintendo перевищила історичний максимум. На це звернув увагу автор Bloomberg Геройд Рейді.

"Ціна однієї акції японської корпорації становила 7359 єн. Попередній рекорд було зафіксовано 2007 року - за часів Wii", - написав Геройд Рейді у себе в X (Twitter).

Також Рейді опублікував графік вартості акцій Nintendo з 2001 року по сьогоднішній день.

Вірогідно, досягти такого результату дозволили успішні продажі портативної ігрової консолі Switch за останні 12 місяців та релізи відеоігор The Legend of Zelda: Tears of the Kindom та Super Mario Bros. Wonder. Також, вочевидь, вплинув й успіх мультфільму "Брати Супер Маріо в кіно...", що став одним із найкасовіших релізів 2023-го.

Nintendo зможе ще більше покращити свої позиції після релізу нового покоління своєї портативної ігрової консолі, що називатиметься Nintendo Switch 2. Вона отримає OLED-дисплей від Samsung. Очікується, що Switch 2 поступить у продаж в першій половині 2024 року.

Як повідомлялося раніше, вчені виявили, що відеогра Super Mario Odyssey від Nintendo є ефективнішою при лікуванні депресії, ніж ліки і терапія.