Про це повідомило в понеділок Японське космічне агентство (JAXA) у соцмережі Х.

"Минулої ночі зв'язок зі SLIM було успішно встановлено, і роботу відновлено! Одразу ж розпочалися наукові спостереження за допомогою MBC (multi-band camera), і ми отримали перше світло для 10-діапазонного спостереження. Тут показано "toy poodle" (назва раніше відзнятого каменя – прим. ред.), якого ми спостерігали в багатосмуговому діапазоні", – йдеться в повідомленні.

Communication with SLIM was successfully established last night, and operations resumed! Science observations were immediately started with the MBC, and we obtained first light for the 10-band observation. This figure shows the “toy poodle” observed in the multi-band observation. pic.twitter.com/WYD4NlYDaG