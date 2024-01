Про це повідомляє Reuters.

Так, Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) заявило, що його "Розумний посадковий апарат для дослідження Місяця" (SLIM) здійснив посадку на поверхню Місяця близько 17:20 за київським часом і відновив зв'язок із Землею. Проте його сонячні панелі не змогли генерувати електроенергію, можливо, через те, що вони розташовані під неправильним кутом.

"SLIM зараз працює тільки від акумулятора, і ми надаємо пріоритет передачі його даних на Землю", – заявив на пресконференції Хітоші Кунінака, керівник космічної лабораторії JAXA.

SLIM, який називають "місячним снайпером" (Moon Sniper), намагався приземлитися в межах 100 метрів від своєї цілі, в той час як звичайна точність складає кілька кілометрів, і ця технологія, за словами JAXA, стане потужним інструментом у майбутніх дослідженнях горбистих полюсів Місяця, які розглядаються як потенційне джерело кисню, палива і води.

За словами представників JAXA, перевірка того, чи вдалося SLIM досягти високоточних цілей, займе до місяця.

Лише чотирьом країнам вдалося здійснити м'яку посадку на поверхню Місяця – колишній Радянський Союз, США, Китай та Індія. Жодній приватній компанії цього не вдалося.

Видання зазначає, що Японія все більше прагне відігравати більшу роль у космосі, співпрацюючи зі своїм союзником Сполученими Штатами, щоб протистояти Китаю. Японія також є домом для кількох приватних космічних стартапів, а JAXA має намір відправити астронавта на Місяць в рамках програми NASA "Артеміда" в найближчі кілька років.

Але японське космічне агентство нещодавно зіткнулося з численними невдачами в розробці ракет, інформує Reuters, включаючи невдалий запуск у березні своєї нової флагманської ракети H3, яка повинна була відповідати ціновій конкурентоспроможності порівняно з комерційними постачальниками ракет, такими як SpaceX.

Ця невдача призвела до значних затримок у здійсненні космічних місій Японії, включаючи SLIM і спільне дослідження Місяця з Індією, яка в серпні здійснила історичну посадку на південному полюсі Місяця зі своїм зондом "Чандраян-3".

Апарат розміром 2,4 м на 1,7 м на 2,7 м складається з двох основних двигунів і 12 рушіїв, оточених сонячними батареями, антенами, радаром і камерами. Зменшення ваги ракети було ще одним завданням проєкту, оскільки Японія прагне здійснювати частіші місії в майбутньому, зменшуючи витрати на запуск. На старті SLIM важив 700 кг, що менше половини ваги індійського "Чандраян-3".

Коли зонд спускався на поверхню, він розпізнавав, куди летить, порівнюючи зображення своєї камери з наявними супутниковими фотографіями Місяця. Ця "навігація на основі зору" уможливила точне приземлення, заявили в JAXA.

Амортизатори контактують з місячною поверхнею за допомогою нового методу, який JAXA називає "двоступеневою посадкою" – спочатку задні частини торкаються землі, а потім весь корпус м'яко падає вперед і стабілізується.

