Повітряна тривога оголошена у південних областях України через ракетну загрозу у неділю, 28 січня. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Попередження стосується Миколаївськоъ, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine, [28.01.2024 12:26]

"Загроза пусків ракет з акваторії Азовського моря! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", – йдеться у повідомленні.

Трохи пізніше стало відомо про запуск крилатої ракети у напрямку Кіровоградської області, але через деякий час вона змінила напрмок на Дніпро.

Як повідомляли Українські Новини, в ніч на неділю, 28 січня, ворог атакував Україну 8 ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – країна-агресорка РФ), двома ракетами "Іскандер-М" по Полтавщині з району Воронезької області РФ та трьома ЗРК "С-300" по Донеччині з тимчасово окупованої території області.

Вночі було атаковано цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Мобільними вогневими групами Повітряних Сил було знищено чотири із восьми ворожих БпЛА, якими противник атакував прифронтову зону.