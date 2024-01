В ніч на неділю, 28 січня, ворог атакував Україну 8 ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – країна-агресорка РФ), двома ракетами "Іскандер-М" по Полтавщині з району Воронезької області РФ та трьома ЗРК "С-300" по Донеччині з тимчасово окупованої території області. Про це йдеться у повідомленні Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Як повідомляється, було атаковано цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Мобільними вогневими групами Повітряних Сил було знищено чотири із восьми ворожих БпЛА, якими противник атакував прифронтову зону.

Інфографіка: Telegram/Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Про ліквідацію наслідків удару "балістикою" повідомлять місцеві адміністрації. Попередньо без постраждалих.

Як повідомляли Українські Новини, речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що російські загарбники шукають нову тактику застосування "шахедів" для майбутніх атак по Україні. За її словами, просування "Шахедів" зараз відбувається меншими групами.