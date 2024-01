Відповідне відеозвернення він оприлюднив у Twitter (X).

Він також зазначив, що підтримує кандидатуру колишнього президента США Дональда Трампа.

За словами ДеСантіса, "Трамп кращий за нинішнього президента Джо Байдена – це очевидно".

"Я підписав обіцянку підтримати кандидата від республіканців, і я дотримаюся цієї обіцянки. Я підтримую його, тому що ми не можемо повернутися до старої республіканської гвардії минулих років або перепакованої форми перегрітого корпоративізму, яку представляє Ніккі Гейлі", – сказав він.

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”



