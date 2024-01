Ремастер – кращий спосіб познайомити з грою нових гравців – розробник The Last of Us Part II

The Last of Us Part II. Фото: Naughty Dog

Керівник розробки ремастера відеогри The Last of Us Part II (Останні з нас Частина 2) від студії Naughty Dog Меттью Галлант розповів про те, чому компанія вирішила робити ремастер другої частини гри всього через кілька років після релізу, повідомляє VGC.

Меттью Галлант зазначив, що не розуміє деяких побоювань з приводу ремастера і вважає його найкращим способом познайомитися з грою - особливо для нових шанувальників франшизи. Водночас він визнає, що ідея перевипустити гру з деякими змінами може подобатися не всім.

"Не розумію деяких обурень щодо змісту ремастера The Last of Us Part II. Це найкращий спосіб пройти гру. Якщо ви новий власник PlayStation і не знайомі з франшизою, то нам хочеться, щоб ви отримали найкращий досвід з усіма "фішками" PS5. Мені здається, що є люди, яких захоплює ідея версії для PlayStation 5. Я також говорю за себе і радію, що нам вдалося дати її фанатам. Але якщо не всім подобається ідея, то це нормально", - заявив геймдиректор Naughty Dog.

Галлант також зазначив, що "стрибок" між оригінальною The Last of Us Part II і ремастером можна порівняти з тим, що був між The Last of Us на PS3 і The Last of Us Remastered для PS4. У версії для PS5, за його словами, автори поліпшили якість усього, нехай зміни впадають в око і не завжди.

Самому розробнику найбільше подобається додавання в гру тактильної віддачі від геймпада DualSense - з її допомогою гравці зможуть відчути навіть краплі дощу.

"Мені дуже подобається контролер DualSense, мені дуже подобаються тактильні відчуття, і, для контексту, ми в команді дизайнерів були авторами гуркоту в наших попередніх іграх. Гуркіт - відмінний інструмент, але він дуже узагальнений, це тупий інструмент. По суті, це маленький двигун. Ви можете вибрати, як швидко він обертатиметься, але це майже все. У ньому було багато хитрощів, спроб синхронізувати дію на екрані з гуркотом. Тактильні відчуття бувають миттєвими, вони можуть бути дуже тонкими, а можуть бути майже непомітними, як коли ви гладите собаку в Джексоні. Ви, звичайно, помітите коли лунають вибухи та перестрілки, але ми завжди хотіли, щоб ви помітили дощ у Сіетлі", - розповів Меттью Галлант.

Як повідомлялося раніше, відеогра The Last of Us увійшла до 10 ігор, які гравці з усього світу найчастіше шукали в гуглі у 2023 році.