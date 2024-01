Кіностудія Paramount розпочало виробництво третього фільму франшизи "Топ Ган" (буквальний переклад - Найкращий стрілець). До своїх ролей повернуться Том Круз, Майлз Теллер та Глен Пауелл, а сценарій напише Ерен Крюгер. Про це повідомляє портал Puck.

Також відомо, що у знімальному процесі братиме участь режисер "Меверіка" Джозеф Косинські, але невідомо чи буде він режисером, чи продюсером стрічки.

Чутки про виробництво продовження "Топ Гана" з'являлися у грудні 2022 року, але тоді повідомлялося, що робота над стрічкою розпочнеться у 2025 році. Самі Paramount наразі не відповідають на запити ЗМІ щодо "Топ Гану".

При цьому лише кілька днів тому Том Круз уклав "стратегічну" угоду з Warner Bros., у рамках якої він розроблятиме для компанії нові фільми. Наразі Круз працює над восьмою частиною серії "Місія нездійсненна".

"Топ Ган: Меверік", другий фільм у франшизі, вийшов у прокат влітку 2022 року. Стрічка стала хітом і зібрала понад $1,4 млрд доларів у світовому прокаті.

Перший фільм серії вийшов у 1986 році і був представлений у чотирьох номінаціях на премію "Оскар". Також отримав Оскар у категорії "Найкраща пісня до фільму" за пісню "Take My Breath Away".