Актор Том Круз підписав контракт із Warner Bros. Discovery на створення оригінальних проєктів і фільмів за франшизами. При цьому угода актора з компанією не є ексклюзивною - Круз може брати участь у роботі над картинами інших кіностудій, повідомляє видання Variety.

Круз продюсуватиме і зніматиметься у фільмах під брендом Warner Bros. для релізу в кінотеатрах.

Актор має величезний досвід співпраці з Warner Bros. Так у минулому він брав участь в роботі над стрічками "Межа майбутнього" (Edge of Tomorrow), "Магнолія" (Magnolia), "Рок на віки" (Rock of Ages), "Інтерв'ю з вампіром" (Interview with the Vampire) та "Із широко заплющеними очима" (Eyes Wide Shut).

Найближчим часом Круз повернеться до роботи над фільмом "Місія нездійсненна 8", чий реліз заплановано на 23 травня 2025 року. Також актор планує реалізувати свій проєкт із Дагом Лайманом, для зйомок якого Круз полетить у космос. Крім цього, він розробляє одразу три різнопланових проєкти з режисером Крістофером МакКуоррі - один із них нібито пов'язаний із персонажем Круза з "Солдатів невдачі" (Tropic Thunder) Лісом Гроссманом. Але детальної інформації щодо цих проєктів наразі немає.

Як повідомлялося раніше, Warner Bros. увійшли до числа кіновиробників, які вирішили не показувати власні твори в російських кінотеатрах після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.