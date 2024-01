Співробітники Ради національної безпеки США провели зустріч з керівниками оборонних компаній, щоб обговорити додаткову військову допомогу Україні. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Офіційні особи Білого дому зустрілися представниками компаній в галузі оборони, технологій і венчурного капіталу, щоб обговорити, як США могли б надати додаткову допомогу Києву. Співробітники Ради національної безпеки зустрілися з керівниками Palantir Technologies Inc., Anduril Industries Inc., Fortem, Skydio Inc. та інших оборонних компаній, які можуть допомогти Україні протистояти російській агресії.

"Група говорила про технології розмінування, безпілотні літальні системи та інші продукти для протидії використанню Росією безпілотників та інших систем озброєння. За словами чиновників, мета полягає в тому, щоб підготувати оборонно-промислову базу США як до нагальних потреб Києва, так і до будь-яких майбутніх конфліктів або критичних зон", - сказано у матеріалі.

За словами одного чиновника, зустріч скликав радник з національної безпеки Джейк Салліван. Офіційні особи підкреслили, що обговорення з оборонними компаніями не є заміною терміново необхідного додаткового фінансування від Конгресу. Швидше за їх словами, вони хотіли почути безпосередньо від компаній про можливості, які вони розвивають. Фірми вже працюють напряму з українським урядом, додали вони.

Як повідомляли Українські Новини, 4 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що перевірка США не виявила нецільового використання військової допомоги Україні.

Також 4 січня Кірбі пояснив, що для відновлення постачання допомоги Україні необхідно отримати підтримку Конгресу.

7 січня спікер палати представників США Майк Джонсон заявив, що Білий дім не дав відповіді на питання, якою є стратегія та кінцева мета підтримки України Сполученими Штатами Америки.