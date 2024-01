"Кордони не будуть відкриті, ембарго на українські продукти є безстроковим – до його скасування", – зазначив міністр.

За його словами, переговори із фермерами-мітингувальниками є важливими для напрацювання найкращих рішень, "однак юридичне закріплення будь-яких вимог потребує часу".

"Немає підстав вважати, що те, що я пообіцяв, не буде реалізовано", – додав Секерський.

Minister @CzSiekierski: Granice nie zostaną otwarte, embargo na ukraińskie produkty jest bezterminowe - do czasu odwołania go. Wyrażam poparcie dla postulatów Rolniczej 12., które jednak należy dostosować do obowiązującego w Polsce prawa - również unijnego. pic.twitter.com/T0PFUPashk